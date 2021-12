Giappone: ex premier Abe sollecita rafforzamento postura difensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è pronto a considerare "tutte le opzioni" a sua disposizione per proteggersi a fronte delle crescenti minacce provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord. Lo ha dichiarato il 27 novembre il primo ministro Fumio Kishida, passando in rassegna per la prima volta le forze di terra a Camp Asaka, a nord di Tokyo. Per l'ispezione, secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa, si sono radunati circa 800 militari. "La situazione di sicurezza attorno al Giappone sta cambiando rapidamente, a una velocità senza precedenti. Le cose che una volta succedevano solo nei romanzi di fantascienza oggi sono una realtà", ha osservato Kishida sottolineando che il suo governo condurrà consultazioni "calme e realistiche" per determinare quali sono i passi da compiere per proteggere le vite dei cittadini giapponesi. "Considererò tutte le opzioni, anche quella di dotarci della 'capacità di colpire le basi del nemico', per perseguire un potenziamento della nostra difesa che è necessario", ha affermato ancora Kishida, arrivato al governo solo il mese scorso. (segue) (Git)