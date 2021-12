Cile: elezioni, ex presidente argentino Macri a favore del candidato ultraconservatore Kast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), si è inserito appieno nella campagna elettorale in vista del ballottaggio delle presidenziali del 19 dicembre con un appello ai cileni a "non distruggere quello che hanno costruito". La dichiarazione apertamente a favore di un voto in linea con il programma del candidato ultraconservatore José Kast e contro quello del candidato riformista, Gabriel Boric, è stata fatta da Macri al margine dell'incontro con il presidente Sebastian Pinera tenuto oggi a Santiago del Cile. "Dall'Argentina (le elezioni cilene) appaiono come un processo in grado di segnare una direzione per tutta la regione", ha affermato l'ex presidente in una conferenza stampa. Secondo Macri il Cile è "l'unico paese del primo mondo della regione" e "quello che è costato molto tempo costruire può essere distrutto in molto poco tempo". "Proteggete quello che avete costruito", ha quindi aggiunto. Macri ha quindi affermato di non conoscere l'ultraconservatore Kast, ma che ritiene che "cercherà di governare nella stessa linea di quella del governo Pinera". (segue) (Abu)