Cile: elezioni, ex presidente argentino Macri a favore del candidato ultraconservatore Kast (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kast ha chiuso il primo turno delle elezioni, tenute il 21 novembre, incassando il 27,9 per cento dei consensi, contro il 25,8 per cento ottenuto dal candidato della sinistra, Gabriel Boric. Un risultato che potrebbe comunque ribaltarsi al ballottaggio del 19 dicembre: l'ultimo sondaggio della società Cadem, pubblicato domenica 28 novembre, assegna a Boric il 39 per cento delle intenzioni di voto, contro il 33 per cento di Kast. Rimane ancora alto il numero degli indecisi, il 28 per cento degli elettori. La proiezione in termini di risultato elettorale, secondo Cadem, assegnerebbe in questo modo a Boric il 54 per cento delle preferenze contro il 46 di Kast. L'inchiesta ha cercato di analizzare inoltre come si divideranno i voti del candidato giunto terzo a sorpresa al primo turno con il 12,8 per cento dei voti, il liberale Franco Parisi. Secondo Cadem il 38 per cento dei votanti di Parisi propenderebbe per Boric mentre solo il 23 per cento ha dichiarato che voterà per Kast. Ancora più alto qui il numero degli indecisi, con un 38 per cento del totale. (segue) (Abu)