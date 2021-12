Cile: elezioni, ex presidente argentino Macri a favore del candidato ultraconservatore Kast (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto si va delineando nel frattempo anche lo schema di alleanze che sostengono le candidature dei due contendenti. La fondazione Horizonte Ciudadano, creata nel 2018 dall'ex presidente del Cile ed attuale Alto commissario Onu per i Diritti umani, Michelle Bachelet, ha reso noto ufficialmente il suo sostegno al candidato di Apruebo Dignidad. Un sostegno "senza ambiguità" a Boric, basato sulla convinzione che il programma politico del candidato ultraconservatore, José Kast, rappresenti un "ritorno al passato" che si allontana "dagli impegni in materia di dignità e diritti delle persone". La fondazione di Bachelet, avverte inoltre che Kast mette in discussione "i progressi in materia di diritti sociali, delle donne e delle diversità", e "relativizza il problema del cambiamento climatico". Si tratta, conclude la nota, di "una serie di passi indietro che ci obbligano a esprimerci senza ambiguità a favore della candidatura di Boric". La stessa Michelle Bachelet sarà in Cile a inizio dicembre, prima dello svolgimento del ballottaggio. Un annuncio che ha messo in allarme il governo, preoccupato che l'ex presidentessa entri nella campagna elettorale non rispettando i limiti istituzionali posti "dal suo attuale incarico". A Boric andrà comunque il sostegno della candidata del centrosinistra, Yasna Provoste, e del progressista Marco Enriquez-Ominami, nonché da ultimo, quello dell'ex presidente, Ricardo Lagos, secondo il quale "le credenziali democratiche di Boric non sono in discussione". (segue) (Abu)