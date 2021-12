Usa: sparatoria in Michigan, autore 15enne accusato di omicidio e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di terrorismo e omicidio l’accusa mossa dalla giustizia statunitense nei confronti di Ethan Crumbley, il quindicenne ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta ieri alla Oxford High School di Oxford, nel Michigan, il cui bilancio è salito a sette feriti quattro vittime, tutti studenti. Nelle imputazioni per l’assalto, che ha avuto luogo a circa 30 miglia a nord di Detroit, nella contea di Oakland, le autorità pensano di coinvolgere anche i genitori del ragazzo, dal momento che Crumbley era armato con una pistola semiautomatica acquistata la scorsa settimana da suo padre. Il procuratore della contea, Karen D. McDonald, ha affermato che la sparatoria è stata premeditata "ben prima dell'incidente", aggiungendo che “una montagna di prove digitali" supporta l’accusa di omicidio di primo grado. Quest’ultima infatti "richiede premeditazione e sono assolutamente sicura dopo aver esaminato le prove che è stata (un’azione) assolutamente premeditata". McDonald, stando a quanto riporta l’emittente “Cnn”, non ha voluto fare commenti sull’ipotesi che le vittime fossero state prese di mira a livello personale, ma ha motivato l’accusa di terrorismo in riferimento allo stato in cui attualmente si trovano i sopravvissuti alla strage. “Che dire di tutti i bambini che correvano, urlando, nascosti sotto i banchi", ha spiegato. "E tutti i bambini a casa che in questo momento che non riescono a mangiare, non riescono a dormire e non ce la fanno a immaginare un mondo in cui tornare a scuola: anche quelle sono vittime, così come le loro famiglie, e così anche la comunità: l'accusa di terrorismo è fondata", ha concluso. Essendo giudicato alla stregua di un adulto, Crumbley rischia ora l’ergastolo.(Nys)