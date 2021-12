Brasile: Petrobras conclude vendita raffineria a emiratina Mubadala Capital (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia sottolinea che la vendita è in linea con la strategia disinvestimento che prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde. Secondo il presidente di Petrobras, Joaquim Silva e Luna, la conclusione della vendita riflette l'importanza della gestione del portafoglio e rafforza la strategia dell'azienda: "Questa operazione di vendita è una pietra miliare importante per Petrobras e il settore dei carburanti nel Paese. Riteniamo che, con nuove società operanti nella raffinazione, il mercato sarà più competitivo e avremo più investimenti, il che tende a rafforzare l'economia ea generare benefici per la società", ha detto, aggiungendo che "Nel segmento della raffinazione, Petrobras si concentrerà su cinque raffinerie nel sud-est, con piani di investimento che la collocheranno tra le migliori raffinerie al mondo in termini di efficienza e performance operativa", ha concluso (segue) (Brb)