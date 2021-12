Covid: Casa Bianca, contro variante Omicron continuare con vaccini e mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore per la risposta alla pandemia di Covid-19 della Casa Bianca, Jeff Zients, ha commentato il primo caso confermato di variante Omicron negli Usa assicurando che la mutazione “è oggetto di continua vigilanza” da parte delle autorità. “No al panico", ha aggiunto. "Sappiamo cosa è necessario per limitare la diffusione del Covid - ha spiegato Zients - Vaccinarsi, fare il richiamo e prendere misure come la mascherina e il distanziamento". La conferma del primo contagio da variante Omicron negli Stati Uniti è giunta a una settimana esatta dalla notizia del primo caso, in Sudafrica, certificato dall'Organizzazione mondiale del commercio (Oms). Nel fine settimana, il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, aveva definito "inevitabile" l'arrivo della variante in territorio Usa. Secondo l'Oms, la variante Omicron è stata già registrata in almeno 23 Paesi tra cui il Canada, l'Italia, il Belgio, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania, Israele e Hong Kong.(Nys)