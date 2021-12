Argentina: tragedia Ara San Juan, ex presidente Macri imputato ufficialmente per spionaggio illegale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai ordinato né reso possibile la realizzazione di operazioni di intelligence proibite dalla legge, non ho mai spiato né ordinato di spiare nessuno, non ho mai utilizzato informazioni dell'intelligence riguardante familiari delle vittime dell'Ara San Juan né ho mai ordinato che venissero spiati. Sono innocente e respingo la messa in scena costruita con questa ridicola imputazione nei miei confronti", ha affermato l'ex presidente in uno scritto. A nulla tuttavia sono valsi gli sforzi dei suoi avvocati per cercare di ricusare il giudice Bava per presunta parzialità manifesta. L'Ara San Juan, scomparso il 15 novembre 2017, è stato ritrovato il 17 novembre del 2018 a circa 600 chilometri al largo del porto di Comodoro Rivadavia, provincia di Chubut, e a 907 metri di profondità nel mare argentino. (segue) (Abu)