Usa: Fed, crescita moderata ma prospettive restano positive

- L'economia degli Stati Uniti è cresciuta a un ritmo da "modesto a moderato" questo autunno, con problemi alla catena di approvvigionamento e carenza di manodopera che hanno frenato la crescita nonostante la forte domanda. E’ quanto si legge nel “Beige Book” della Federal Reserve (Fed), una raccolta periodica di dati economici provenienti da tutto il Paese. Nel rapporto si evidenzia che la spesa dei consumatori in tutto il paese è stata forte ma frenata dalle basse scorte. La forte domanda ha permesso alle aziende di aumentare i prezzi con una "piccola reazione" da parte dei consumatori e gli aumenti sono stati diffusi in tutta l'economia. Nonostante le solide assunzioni durante il periodo coperto dal rapporto, dall'inizio di ottobre alla metà di novembre, le imprese contattate dalla Fed "hanno riportato una forte domanda di lavoro ma persistenti difficoltà nell'assumere e trattenere i dipendenti". I problemi di assistenza all'infanzia, i problemi di sicurezza legati al Covid-19 e i pensionamenti sono stati i principali problemi citati per quanto riguarda la crisi del lavoro. Le informazioni per il rapporto periodico della Fed sono state raccolte prima che la variante Omicron del Covid-19 fosse identificata.(Nys)