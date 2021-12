Usa: Fed e dipartimento del Tesoro, inflazione e problemi approvvigionamento sottovalutati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, hanno dichiarato di aver sottovalutato l’andamento dell’inflazione e i problemi relativi alle catene di approvvigionamento. Durante un'audizione davanti alla commissione per i Servizi finanziari della Camera dei rappresentanti, i due principali responsabili delle politiche economiche statunitensi hanno riconosciuto che l'inflazione elevata si è protratta molto più a lungo del previsto. "Abbiamo capito che la domanda sarebbe stata forte", ha detto Powell. "Non abbiamo capito [i] problemi significativi dal lato dell'offerta". Sia Yellen che Powell hanno evidenziato che un sostanziale stimolo fiscale e monetario ha avuto un ruolo centrale nell'alimentare la domanda, che a sua volta ha alimentato l'inflazione, ma lo hanno definito “un impegnativo effetto collaterale di una ripresa altrimenti rapida”. "L'inflazione è una questione di domanda, ed è certamente vero che l'American Rescue Plan – fulcro dell’agenda economica del presidente Joe Biden - ha messo soldi nelle tasche della gente, aiutandola a far fronte alle spese e contribuendo alla forte domanda nell'economia degli Stati Uniti", ha detto Yellen. L'amministrazione Biden e la Fed sono state criticate aspramente dai legislatori repubblicani e persino da alcuni democratici moderati, che temono di aver stimolato eccessivamente l'economia in una spirale inflazionistica. I loro critici si sono concentrati principalmente sul pacchetto di stimolo varato a marzo da Biden e sul rifiuto della Fed di aumentare i tassi di interesse mentre il mercato del lavoro continua a riprendersi dalla perdita di 21 milioni di posti.(Nys)