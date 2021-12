Giappone: reattore nucleare a Ehime riattivato dopo due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utility energetica giapponese Shikoku Electric Power Co. riattiverà oggi il reattore n.3 della centrale nucleare di Ikata, nella prefettura di Ehime, che era inattivo da dicembre 2019 per effetto di una serie di controlli di sicurezza cui era seguita una ingiunzione giudiziaria. La riattivazione avverrà tramite la rimozione di una barra che controlla il processo di fissione del combustibile nucleare all'interno del nucleo. L'ingiunzione giudiziaria che aveva bloccato la riattivazione del reattore era scaturita da una valutazione del rischio dell'Agenzia per la regolamentazione del nucleare giapponese, che aveva preso in considerazione la possibilità di una eruzione violenta del Monte Aso, uno tra i maggiori vulcani del Giappone sito a circa 130 chilometri dalla centrale nucleare. La magistratura ha rivisto la propria decisione lo scorso marzo, autorizzando la riattivazione del reattore; il via libera del governatore di Ehime, Tokihiro Nakamura, è giunto nel mese di novembre. (Git)