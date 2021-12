Paraguay: Covid, distrutte 22.530 dosi scadute di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Paraguay hanno disposto la distruzione di 22.530 dosi scadute del vaccino anti-Covid sviluppato dall'azienda farmaceutica AstraZeneca. Il direttore del Programma di immunizzazione allargata (Pai), Hector Castro, ha affermato che le dosi sono scadute il 30 novembre, e sono state quindi rimosse dalla catena del freddo in cui erano protette e saranno distrutte. Venerdì, Castro aveva già avvertito che le 80.000 dosi che facevano parte del lotto che stava per scadere sarebbero state distrutte, alcune di queste sono state applicata, ma in numero contenuto. A causa delle difficoltà di gestione del programma di immunizzazione e del basso numero di persone immunizzate, il governo ha annunciato che studierà modifiche nella strategia di vaccinazione. Il ministero della Salute prevede di modificare il piano partire dall'8 dicembre. Tra le modifiche proposte sono state incluse visite domiciliari e in stabilimenti commerciali da parte di funzionari della sanità per offrire le dosi ai cittadini.(Brb)