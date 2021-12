Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al vertice trilaterale, in tema migratorio, si è concordato di dare seguito alla proposta messicana di investire sulla riduzione delle cause che muovono i flussi - povertà e diseguaglianza -, dando vita al programma "seminando opportunità": iniziative per promuovere occupazione e reddito nei Paesi centroamericani e nel sud del Messico. Lopez Obrador ha ribadito il riconoscimento a Biden dell'iniziativa di regolarizzare undici milioni di migranti, per la quale nei giorni precedenti aveva promesso di segnalare ai media chi tra i parlamentari Usa si fosse mostrato contrario, nel corso dell'auspicato passaggio in Aula. In risposta alla crisi pandemica, si è formalizzata la donazione di vaccini contro la Covid-19 ai Paesi dei Caraibi. Il Messico promette da subito l'invio di due milioni di dosi. Nel vertice si è discusso anche della necessità di accelerare il riconoscimento internazionale dei vaccini già somministrati, come quelli cinesi e russi. (segue) (Mec)