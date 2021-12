Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio certifica inoltre un sostanziale apprezzamento per la decisione di definire le grandi opere infrastrutturali del governo come opere di "sicurezza nazionale": un "superdecreto" apprezzato dal 58 per cento dei messicani e respinto dal 25 per cento del campione. Ma è anche vero che solo il 24 per cento dei favorevoli lo ritiene utili per i motivi esibiti da Lopez Obrador, la possibilità di accelerare l'iter di costruzione, contro il 71 per cento che lo apprezza come garanzia di trasparenza nella spesa di soldi pubblici. L'azione di governo più apprezzata, con il 74 per cento di pareri favorevoli e il 18 per cento di contrari, è quella legata alla campagna vaccinale. In grande slancio l'economia, apprezzata dal 54 percento dei messicani (+10 punti percentuali in un mese), mentre in calo sono i consensi sulla tutela della sicurezza pubblica (53 per cento favorevoli). (segue) (Mec)