Ricerca: Castellone (M5s), stabilizzazione precari Cnr passaggio importantissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Mariolina Castellone, ricorda che "il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha deciso di concludere il processo di stabilizzazione dei precari con l'assunzione di altri 328 ricercatori e tecnologi. Un passaggio importantissimo - continua la parlamentare in un post su Facebook -, come aveva auspicato il nostro presidente Giuseppe Conte. Si tratta dell'ultimo contingente di precari che hanno maturato i requisiti di stabilizzazione previsti dalla legge per passare ad un contratto a tempo indeterminato. Completando così il processo avviato nel 2018 grazie ad un investimento complessivo che a regime sarà pari ad oltre 144 milioni di euro - di cui 69 milioni di euro finanziati con appositi provvedimenti normativi - che ha portato alla stabilizzazione di 1.868 unità di personale, tra ricercatori e tecnologi. Come M5s abbiamo lavorato incessantemente per riconoscere il lavoro di questi giovani eccellenti riuscendo, nel governo Conte II, a destinare ingenti fondi sia con il decreto Rilancio che con la legge di Bilancio". L'esponente pentastellata aggiunge: "Insieme al presidente Conte, abbiamo seguito da vicino l’evolversi di questa vicenda e siamo davvero soddisfatti del buon esito e dello sforzo compiuto da un ente che, 'rispetto ad alcuni principali competitor internazionali, presenta il più basso livello di finanziamento statale e la più alta capacità di attrarre fondi di ricerca', come evidenziato dallo stesso Cnr in una nota". (segue) (Rin)