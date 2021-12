© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Primo incontro del progetto promosso da Regione Lazio e Avviso Pubblico, intitolato "Donne e Antimafia, tra storia e attualità". All'incontro, dal titolo "Il ruolo delle donne nella lotta alle mafie", interverranno: Enrica Onorati, assessore alle Pari opportunità della Regione Lazio; Gianpiero Cioffredi, presidente Osservatorio legalità e sicurezza della Regione Lazio; Roxana Roman, proprietaria del Roxy Bar e Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia; Celeste Costantino, Coordinatrice Osservatorio parità di genere per il Ministero della cultura. L'incontro, che si svolgerà in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Avviso Pubblico e sulla pagina Facebook della Regione Lazio, è il primo di cinque incontri che si terranno tra il mese di dicembre 2021 e il mese di giugno 2022. (ore 17)- Stati generali dell’amusement - convegno “Il gioco senza vincita in denaro, evoluzione di un settore in Italia e in Europa”, organizzato dalle principali associazioni di settore (Federamusement-Confesercenti, Consorzio Fee, Sapar, New Asgi Italia, Acmi, Anbi, Astro, Anesv). Palazzo Falletti, Via Panisperna 207. (ore 10:30) (Rer)