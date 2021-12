Usa: Stacey Abrams si candida a governatore della Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stacey Abrams, esponente di spicco del Partito democratico in Georgia, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente come governatore dello Stato nel 2022 in quella che si presenta come una rivincita contro il repubblicano Brian Kemp, che l’ha sconfitta di misura nel 2018. Lo scrive il “New York Times” sottolineando che Abrams, oltre ad aver già servito nel parlamento della Georgia, presenta un profilo di caratura nazionale come sostenitrice del diritto al voto. Il nome di Abrams, inoltre, era circolato nel 2020 come possibile vice dell’attuale presidente Joe Biden, incarico affidato poi a Kamala Harris.(Nys)