Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo (2)

- Dinanzi al Cds, Lopez Obrador aveva annunciato un piano di “fratellanza mondiale” per garantire una “vita degna” a 750 milioni di persone che vivono con meno di due dollari al giorno. Uno strumento da finanziare tramite “un contributo volontario da parte delle persone più ricche del mondo, pari al 4 per cento delle loro fortune, un analogo versamento dalle compagnie” di maggior fatturato, e “una cooperazione dello 0,02 per cento del prodotto interno lordo da ciascuno dei Paesi del G20”. Il presidente ha quindi condannato la “corruzione in tutte le sue forme”, causa “principale della diseguaglianza, della povertà, della frustrazione, della violenza, della migrazione e dei Ravi conflitti sociali". Visti gli squilibri nella distribuzione mondiale dei vaccini contro il nuovo coronavirus, "Amlo" ha infine definito “un sonoro fallimento” il meccanismo Covax. (segue) (Mec)