Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo (7)

- La festa, come detto si terrà nella centrale e vasta Piazza della Costituzione, a partire dalle 15 (la tarda serata in Italia). "Nonostante il dolore e la tristezza per la pandemia, dobbiamo andare avanti e mettici impegno. Ci riuniamo nello Zocalo, chiunque voglia assistere". Non ci saranno limiti di presenza, ha sottolineato il presidente, secondo cui c'è "molta voglia di vederci. È passato molto tempo e ci dobbiamo rivedere nello Zocalo, che ci evoca molti ricordi", ha aggiunto. Il presidente avrebbe tenere il discorso alle 17, la mezzanotte in Italia, dopo due ore circa di spettacoli musicali. L'occasione sarà utile per ricordare al popolo "ciò che si è fatto in tre anni". A seguire, ci sarà anche spazio per un'ora di rumba, che "è parte della cultura" nazionale. (Mec)