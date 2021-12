Brasile: Petrobras conclude vendita raffineria a emiratina Mubadala Capital (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 novembre Petrobras ha divulgato le linee guida del suo Piano strategico quinquennale (Pe) 2022-2026, annunciando investimenti per 68 miliardi di dollari nel periodo. Si tratta di un aumento del 24 per cento rispetto a quanto previsto nel precedente piano quinquennale, in cui la società aveva adattato la propria rotta al più recente scenario condizionato dalla pandemia di coronavirus. Petrobras ha mantenuto la volontà di uscire dall'attività di distribuzione e trasporto del gas, oltre che dall'attività di produzione di fertilizzanti e trasporto di Gpl e biodiesel e di volersi concentrare sulla raffinazione e il commercio di derivati del petrolio. (segue) (Brb)