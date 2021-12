Nato: colloquio tra segretario di Stato Usa Blinken e ministro turco Cavusoglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Riga, in Lettonia, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, a margine della ministeriale Esteri della Nato. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso della crisi in Etiopia e degli sforzi congiunti volti a mantenere la stabilità nella regione del Mar Nero. Hanno anche discusso dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e della situazione in Armenia, Azerbaigian e Afghanistan. La discussione si è basata sulla conversazione tra il presidente statunitense Joe Biden e l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Roma il mese scorso in merito alla cooperazione bilaterale e ad altre priorità, tra cui democrazia e diritti umani.(Nys)