Natale: Gualtieri firma ordinanza su obbligo mascherine in vie dello shopping (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione capitolina ha inoltre chiarito che, tenuto anche conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, l'obbligo all'uso della mascherina va applicato in modo rigoroso in tutte le zone dove si possono verificare assembramenti e affollamenti (altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto) dove, in accordo con il Prefetto e i vertici delle Forze dell'Ordine, verranno rafforzati i controlli. (Rer)