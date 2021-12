Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio coincide con la celebrazione del terzo anniversario di presidenza, che Lopez Obrador festeggerà nella piazza centrale della capitale, il celebre "Zocalo". Un bagno di folla che il capo dello Stato non sosteneva dal 1 dicembre del 2019, primo anniversario della presidenza, prima che l'emergenza pandemica imponesse una restrizione degli eventi di massa. Per la giornata di oggi, come ha chiarito lo stesso "Amlo" ieri, non sono previste restrizioni sanitarie, e non sarà obbligatorio l'uso delle mascherine. "Proibito proibire", aveva ribadito Lopez Obrador ricordando inoltre che la popolazione adulta di Città del Messico risulta interamente vaccinata. "Chi vuole portare la mascherina lo può fare, se si sente più protetto la può portare", ha detto il presidente. (segue) (Mec)