Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo (6)

- All'appuntamento sono invitati i governatori degli Stati che compongono la federazione messicana, alti funzionari, imprenditori e i parlamentari, ma l'invitato speciale, ha detto Lopez Obrador, "è il popolo", dal momento che "è da parecchio tempo che non ci vediamo così". Prima di questo, il presidente ha tenuto al chiuso del Palazzo Nazionale, e senza l'appoggio dei suoi sostenitori, sette dei dodici messaggi al Paese (tra formali e informali). Con il procedere della campagna vaccinale si è proceduto ad invitare un numero crescente ma sempre molto limitato di ospiti. "Compiamo tre anni di lotta, di confronto con le avversità, per ottenere l'obiettivo di trasformare il Paese, mettere fine ala corruzione e vivere in un Paese più giusti, più sovrano e più ugualitario", ha detto Lopez Obrador presentando il ritorno in piazza. (segue) (Mec)