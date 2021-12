Legge Bilancio: De Petris (Leu), per noi la scuola è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- "Noi abbiamo posto al presidente del Consiglio e al ministro Franco quelle che noi riteniamo le nostre priorità sulla manovra. Per noi, una questione non affrontata bene è quella della scuola. E' una priorità per noi. Quindi, la valorizzazione del personale docente ed il problema della proroga dell'organico Covid, che è un tema molto attuale". Lo ha detto la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il governo sulla legge di Bilancio. (Rin)