Cina: "seri" dubbi su sorti di tennista Shuai, Wta sospende tornei in Cina e Hong Kong

- L'associazione internazionale del tennis femminile (Women's Tennis Association, Wta) ha annunciato la "sospensione immediata di tutti i tornei in Cina e Hong Kong". Una decisione, ha detto il presidente della Wta, Steve Simon, adottata per via della poca chiarezza sulle sorti della tennista Peng Shuai, l'atleta che a inizio novembre denunciava un abuso sessuale da parte di un alto funzionario del governo di Pechino. "Da allora, il messaggio di Peng è stato rimosso da Internet e la discussione su questo importante problema è stata censurata", si legge nella nota. "Ai funzionari cinesi è stata offerta l'opportunità" di 2dimostrare in modo verificabile che Peng fosse libera e in grado di parlare senza interferenze o intimidazioni", nonché di "indagare sull'accusa di violenza sessuale in modo completo, equo e trasparente". Ma, avverte Simon, Pechino non ha affrontato la questione in modo "serio e credibile" e anche se "ora sappiamo dove si trova Peng, ho seri dubbi che sia libera, al sicuro e non soggetta a censura, coercizione e intimidazione". (Nys)