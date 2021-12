Natale: Gualtieri firma ordinanza su obbligo mascherine in vie dello shopping (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le zone interessate dal provvedimento, "dopo un'attenta analisi dei dati - spiega il Campidoglio -, erano già state individuate dalla Questura una serie di aree del territorio capitolino in cui sono in atto misure straordinarie di controllo e che saranno interessate puntualmente dall'ordinanza". A partire da quelle del cosiddetto Tridente, nel centro storico (via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestro, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti; via Borgognona e via Frattina) fino ad altre particolarmente interessate dal flusso dello shopping come: via Cola di Rienzo, via Marcantonio Colonna, via Fabio Massimo, piazza Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare, via Candia e viale Libia. (segue) (Rer)