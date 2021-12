Ricerca: Castellone (M5s), stabilizzazione precari Cnr passaggio importantissimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Castellone prosegue: "Ringraziamo la presidente Maria Chiara Carrozza per aver ascoltato la nostra voce e dimostrato nei fatti di tenere innanzitutto al personale dell’Ente che dirige così come ringraziamo la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha mantenuto l’impegno già preso dall’ex ministro Gaetano Manfredi di dare giustizia a questi precari. Un bell'esempio di quando la sinergia istituzionale dà i suoi frutti permettendo di raggiungere traguardi così importanti. Il Movimento cinque stelle ha sempre visto nella ricerca la chiave per investire sul futuro. E' stato fatto un passo avanti fondamentale. Buon lavoro ai neoassunti". (Rin)