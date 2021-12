© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniVARIE- Dal 2 al 4 dicembre 2021 si svolgerà un convegno organizzato da Sapienza Università di Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Infn e Accademia Nazionale dei Lincei per ricordare la figura eclettica di Bruno Touschek e la sua eredità nel campo dell'accelerazione di particelle, brillante fisico, austriaco, che ha insegnato e fatto ricerca in Italia. Al convegno parteciperanno i due Premi Nobel per la Fisica Carlo Rubbia e Giorgio Parisi insieme. Aula Amaldi, Ed. di Fisica - Sapienza, piazzale Aldo Moro 5, Roma. (ore 9)- Inaugurazione della mostra Dis/integration a cura di Alessandro Zuccari, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. La mostra raccoglie opere realizzate dalle persone con disabilità dei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio. Disegni, dipinti, installazioni e collage di parole esposti fino al 28 gennaio 2022 negli spazi del Rettorato dell’Università La Sapienza. La manifestazione sarà inaugurata con i saluti istituzionali di Antonella Polimeni, magnifica rettrice di Sapienza Università di Roma, di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e di Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia. Aula Magna Palazzo del Rettorato. Piazzale Aldo Moro 5. (ore 11) (segue) (Rer)