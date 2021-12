Cile: respinta alla Camera legge su depenalizzazione aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera dei Deputati del Cile ha respinto il progetto di legge per la depenalizzazione dell'aborto entro le prime 14 settimane di gestazione. La votazione, tenuta lunedì al termine di un acceso dibattito, ha registrato 65 voti contrari e 62 a favore, con l'assenza determinante di oltre una decina di deputati dell'opposizione, tra i quali anche il candidato alla presidenza della coalizione Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. L'iniziativa, era stata promossa da organizzazioni femministe fin dal 2018 sull'onda del forte reclamo promosso dal movimento femminnista in Argentina culminato con la definitiva approvazione di una legge a dicembre del 2020. I promotori della legge non si danno tuttavia per vinti e hanno annunciato che riproporranno un nuovo progetto. "Perderemo tutte le volte che sarà necessario", ha dichiarato la deputata dell'opposizione Maite Orsini, tra gli autori del testo respinto. (segue) (Abu)