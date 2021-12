Cile: respinta alla Camera legge su depenalizzazione aborto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa dell'opposizione era osservata con attenzione da parte del governo conservatore di Sebastian Pinera, il quale si era espresso in diverse occasioni e anche di recente "a favore della vita del nascituro". "Il presidente Pinera è stato chiarissimo, il governo è contro la depenalizzazione completa senza causali", aveva ribadito il portavoce, Jaime Bellolio, prima della votazione. Pinera si è detto contrario inoltre a che la depenalizzazione o legalizzazione dell'aborto vengano trattate nei lavori dell'Assemblea costituente. "La nuova carta costituzionale deve raccogliere e rispettare le nostre tradizioni repubblicane e i valori che vivono in seno all'immensa maggioranza dei cileni, valori fondamentali come quello della vita, incluso del nascituro, della libertà e della famiglia", ha affermato. Attualmente è in vigore una legge del 2017 che depenalizza l'interruzione della gravidanza in tre diversi casi: se la vita della madre è in pericolo, se il feto non ha possibilità di sopravvivenza e in caso di stupro. (segue) (Abu)