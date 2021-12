Clima: Di Stefano, Italia ha saputo guidare azione nei consessi multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si è mostrata all'altezza dei "delicati compiti" alla quale era chiamata con la presidenza del G20 e con la co-presidenza della Cop26. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, intervenendo alla nona sessione della cabina di Regia interministeriale sulla geopolitica dell'energia e del clima per analizzare il quadro globale dopo G20 e Cop26. "Abbiamo guidato l'azione climatica nell'ambito dei consessi multilaterali più importanti", ha sottolineato Di Stefano, osservando che "la diplomazia climatica" e "energetica" è ormai "asse portante della politica estera italiana e dell'Unione europea" e per questo viene posta al centro dell'azione della Farnesina. Secondo Di Stefano, il documento finale della Cop26 di Glasgow ha "luci e ombre" ma ci sono alcuni "risultati concreti", come ad esempio l'inserimento "per la prima volta" dell'impegno a ridurre l'uso del carbone nella produzione energetica ed il "raddoppio" dei fondi per i Paesi meno sviluppati per far fronte al cambiamento climatico. (Res)