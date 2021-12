Italia-Regno Unito: presentato a Roma il progetto Best, oltre 350 progetti di ricerca multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato presentato il progetto Best, che monitora 354 progetti di ricerca multilaterali tra i quali molti vedono coinvolti Italia e Regno Unito. La presentazione è avvenuta a Roma alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, e del ministro della Ricerca e dell’Innovazione britannico, George Freeman. Il progetto è stato ideato dal Science and Innovation Network britannico in Italia e i progetti che monitora hanno una valore complessivo di oltre 43 miliardi di euro di finanziamenti. Best si propone di mappare le collaborazioni tra Italia e Regno Unito in ambito scientifico e tecnologico, con lo scopo di migliorare le interazioni e di crearne di nuove. Punto di arrivo del progetto sarà un rapporto finale che aiuterà chi decide a promuove azioni e raccomandazioni in grado di migliorare le preziose collaborazioni esistenti e ad attuarne di nuove. L’ambito del progetto Best è stato delimitato attraverso parametri disciplinari (Stem e Salute), economici (l’importo dei finanziamenti è maggiore di 10 mila euro) e temporali (i progetti devono essere stati avviati dopo il 2019 o comunque essere ancora attivi). Oltre ai suddetti ministri, all’evento di presentazione sono intervenute l’ambasciatrice britannica a Roma, Jill Morris, e la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Maria Chiara Carrozza. Il Comitato scientifico del progetto, composto da rappresentanti delle massime istituzioni scientifiche e di ricerca di entrambi i paesi, tra cui Irpps-Cnr, The Royal Society e UK Research and Innovation, ha l’obiettivo di supervisionare e indirizzare il lavoro dei tavoli tecnici sulla base degli elementi raccolti nel corso dello studio e di pubblicare, alla fine dello stesso, una serie di raccomandazioni ai governi dei due paesi. I 354 progetti monitorati sono un campione non esaustivo ma che offre comunque un corpus di dati notevole per comprendere lo stato di salute della collaborazione scientifica in essere tra Roma e Londra. I dieci settori di ricerca dei progetti di collaborazione comprendono un’ampia gamma di aree tematiche, tra cui salute, ingegneria, tecnologia, ambiente, energia, vita, fisica, chimica, informatica e matematica. (segue) (Res)