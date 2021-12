Italia-Regno Unito: presentato a Roma il progetto Best, oltre 350 progetti di ricerca multilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le riflessioni emerse da una prima analisi dei dati a disposizione, si nota che le collaborazioni bilaterali spesso vedono ricercatori italiani sia in Italia sia nel Regno Unito, mentre pochi sono i casi che vedono ricercatori britannici spostarsi in Italia. Questo sembra peraltro confermare il ruolo di primo piano che la comunità scientifica italiana svolge anche oltremanica, dove rappresenta la più numerosa comunità scientifica straniera. Inoltre, le collaborazioni di maggior successo sono quelle che riescono a combinare al meglio le aree di eccellenza dei diversi paesi: in un periodo di preoccupazione rispetto alle conseguenze della Brexit sulle collaborazioni, e nell’attesa che la Commissione europea formalizzi l’associazione del Regno Unito al prossimo programma quadro per la ricerca, il governo britannico garantirà il finanziamento per la prima ondata di candidati idonei e ammessi a Horizon Europe, permettendo in questo modo ai ricercatori di continuare a collaborare per affrontare le sfide globali condivise a livello internazionale. “Le sfide poste dalla pandemia e dalla necessità di transitare verso modelli di sviluppo maggiormente sostenibili rendono la ricerca e la collaborazione in settori chiave come la salute, le tecnologie, l’ambiente e l’energia assolutamente cruciali per il futuro delle nostre società, delle nostre economie e del pianeta. Il progetto Best ci offre un quadro di intensa collaborazione tra i nostri due paesi – ha dichiarato l’ambasciatrice Morris – e, soprattutto, ci offre l’opportunità di trasformare l’impegno e la forte volontà delle principali istituzioni e dei centri di ricerca di entrambi i Paesi in ulteriori opportunità per rafforzare i nostri legami e creare nuove collaborazioni”. (segue) (Res)