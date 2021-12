Italia-Regno Unito: presentato a Roma il progetto Best, oltre 350 progetti di ricerca multilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Le relazioni bilaterali tra Italia e Regno Unito hanno profonde radici storiche, consistono in una fitta rete di relazioni, che coinvolgono sia le istituzioni che la società civile, e si sviluppano in un contesto in continua evoluzione” – ha evidenziato il ministro Messa. “Data l'amicizia che lega i due Paesi e l'eccellenza scientifica che li contraddistingue, possiamo prevedere con ottimismo che la cooperazione scientifica continuerà a fiorire nei prossimi anni. Tenendo conto della tradizionalmente stretta collaborazione, dei valori e delle priorità comuni riguardo alla scienza e delle aspirazioni comuni per il futuro della ricerca, credo che Best sia una grande opportunità per rafforzare la cooperazione in ricerca e innovazione tra Italia e Regno Unito”. “Sebbene la priorità del governo del Regno Unito rimanga l'associazione a Horizon Europe, come concordato lo scorso anno sia dal Regno Unito che dall'Ue nell'ambito del Tca (Transnational Cooperation Activities), gli attuali ritardi da parte dell'Ue hanno comportato un certo grado di incertezza per i ricercatori, le imprese e gli innovatori con sede nel Regno Unito” – ha aggiunto il Ministro Freeman – “Per rassicurarli, il governo britannico ha garantito i finanziamenti per la prima ondata di candidati idonei e ammessi a Horizon Europe, ma che non sono stati in grado di firmare accordi di sovvenzione con l'Unione Europea. I finanziamenti saranno erogati tramite l’Ukri (Uk Research and Innovation), che pubblicherà ulteriori dettagli sull'ammissibilità, l'ambito e le modalità di candidatura nelle prossime settimane”. (Res)