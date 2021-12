© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme all'assessore allo sviluppo economico e politiche del Lavoro, Alessia Cappello, partecipano all'evento di apertura del "Mercatino di Natale".piazza Duomo, angolo via Carlo Maria Martini ( ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presenzia all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università BocconiUniversità, Bocconi aula magna, via Roetgen 1 (ore 16:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene, con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, al podcast di Federico Fubini, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, dal titolo "La porta sbagliata - Controstoria dell'economia dal fascismo a oggi".Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, via San Vittore 21 (ore 18)L''assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione del progetto di restauro, valorizzazione ed esposizione del centrotavola realizzato da Giacomo Raffaelli, famoso mosaicista del Settecento. Segue visita al cantiere di restauro nell'adiacente Sala quattro colonne.Palazzo reale, Sala Otto Colonne, (ore 10)L'assessore alla mobilità Arianna Censi partecipa all'inaugurazione del progetto “Via Padova Mondo” nell'ambito della Tunnel Boulevard.Sottopasso ferroviario, via Padova, 89 ( ore 18)REGIONEInaugurazione delle iniziative che si terranno a Palazzo Lombardia in occasione delle feste natalizie. Intervengono il presidente della Regione Lobardia Attilio Fontana e gli assessori della Giunta.Piazza Città di Lombardia (ore 17:30)VARIEManifestazione dei dipendenti dell'Azienda Ferrarini Spa di Reggio Emilia.Piazza della Scala (ore 9:30)Al via la due giorni di Connext 2021, il grande evento nazionale di partenariato industriale di ConfindustriaMiCo, via Gattamelata, 13 (ore 9:45)Inaugurazione del mercatino di Natale in Duomo con il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) Giacomo ErricoAngolo fra piazza Duomo e via Carlo Maria Martini (ore 11)Presentazione del Laboratorio “Future Inventors”, dedicato alla scuola secondaria di primo grado.Museo nazionale scienza e tecnologia, ia San Vittore, 21 (ore 11)Convegno "Rapporto tra ludopatie, violenza domestica e lockdown" organizzato dalla garante per le tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi. All'appuntamento intervengono il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, il presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala, la consigliera regionale presidente del gruppo misto Viviana Beccalossi e il presidente dell'Osservatorio violenza e suicidio, Stefano Callipo.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)Presentazione dell'orario invernale 2021-2022 di Trenitalia. Intervengono: Michele Pompeo Meta, presidente di Trenitalia; Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.Stazione Milano Centrale, sala di fronte alla FrecciaLounge, (ore 11:30)Preview stampa della mostra "Prima della prima - Il rito dell'inaugurazione della Scala nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo". Intervengono Giovanni Bazoli Presidente emerito Intesa Sanpaolo e Aldo Grasso, curatore della mostra.Gallerie d’Italia, Piazza Scala (ore 11:30)Anteprima della mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience"Stazione di Milano Centrale, Galleria dei Mosaici, lato IV Novembre (ore 11:30)Inaugurazione dell'anno accademico 2021/22 della Bocconi. Guest speaker della cerimonia il presidente e vice Chair di Microsoft, Brad Smith. Introduce il prof Mario Monti, presidente della Bocconi; Interviene il prof Gianmario Verona, rettore della Bocconi.Università Bocconi, aula Magna,via Roentgen 1 (ore 16:30)MONZAConferenza stampa per illustrare gli esiti del Programma di gemellaggio Monza – Indianapolis. Intevengono il Sindaco Dario Allevi; l'assessore alle politiche giovanili Federico Arena: il console italiano onorario a Indianapolis e presidente dell'Indianapolis Sister Cities International, Zeno Tutino (collegamento Skype); Il Console Generale degli Stati Uniti, Robert Needham e gli studenti monzesi che hanno partecipato al progetto nel mese di novembre.Comune di Monza, sala del Consiglio Comunale, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 12) (Rem)