Senato: FI, presentato osservatorio Fondazione Mattei su transizione ecologica

- "Siamo di fronte ad una svolta epocale della storia del nostro pianeta. Il cambiamento che stiamo vivendo, con la transizione ecologica, ci impone di gestire questa fase con senso di responsabilità e nel migliore dei modi possibili. Tra le priorità c’è sicuramente la valorizzazione del capitale umano, materia prima fondamentale per lo sviluppo e l’innovazione che sono la garanzia per un futuro sostenibile a ogni livello: ambientale, economico e sociale. È necessario che lo Stato affianchi imprese e attività produttive nel momento delicato della riconversione green diventando il primo facilitatore. Il tema dell’energia è centrale per un Paese non autosufficiente come il nostro che ambisce a diventarlo. Quindi nessuna preclusione ideologica ma sostegno alla ricerca e alla realizzazione di infrastrutture e impianti. Il ministro Cingolani è intervenuto con pragmatismo e competenza soffermandosi sul tema dell'istruzione e della formazione che hanno bisogno di una rivoluzione per preparare alle nuove professioni e a governare l’innovazione". Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile del dipartimento Ambiente del partito, intervenendo in Senato alla presentazione dell'Osservatorio sulla transizione ecologica della Fondazione Mattei. "Dopo la pandemia, la transizione ecologica è la grande sfida della nostra generazione e di quelle a venire'', ha affermato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha aggiunto: "Ci piace molto il ministro Cingolani e la 'Cingolani philosophy' che è quella di dire sempre la verità, anche se scomoda. La politica non è solo la ricerca del consenso di oggi ma, tanto più parlando di Next generation Eu, dobbiamo proiettarci nel futuro e non cercare solo il fatturato elettorale". Alla presentazione, organizzata dalla senatrice Gallone, sono intervenuti il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il viceministro Mise, Gilberto Pichetto, Aroldo Curzi Mattei, presidente della Fondazione Enrico Mattei, Antonello Pezzini, membro della segreteria tecnica del Mite. (Com)