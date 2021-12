Decreto Fiscale: Toffanin (FI), riapertura termini Cassa integrazione nostro successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze di palazzo Madama, segnala che "è con soddisfazione che segnaliamo l’approvazione dell’emendamento presentato da Forza Italia al decreto Fiscale con cui si riaprono i termini di presentazione delle domande di accesso all’integrazione salariale emergenziale e, soprattutto, dei termini per il conguaglio delle relative somme. Una misura che accoglie le giuste richieste dei consulenti del lavoro - continua la parlamentare in una nota - e che soprattutto offre garanzie a tanti lavoratori italiani. Siamo particolarmente soddisfatti perché l’approvazione di questo emendamento non è avvenuta senza fatica, ma è stato il frutto di un lungo e meticoloso lavoro di mediazione con il governo e le altre forze di maggioranza che ho personalmente condotto insieme alla mia presidente di gruppo, Bernini, e a tutti i miei colleghi in commissione, che ringrazio per il supporto e il sostegno". L'esponente di FI aggiunge: "Ritenevamo doveroso sanare un vulnus dovuto a norme pregresse spesso arrivate o cambiate a ridosso delle scadenze e ci siamo battuti per ottenerlo per sostenere chi è stato ed è senza lavoro. Merito del lavoro di squadra, ma anche della tenacia con cui da sempre portiamo avanti giuste cause come questa". (Com)