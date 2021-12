FI: Federica Falchetti nominata responsabile nazionale Turismo organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile nazionale del dipartimento Turismo di Forza Italia, senatore Massimo Mallegni, sentiti il coordinatore nazionale di Forza Italia ed il coordinatore nazionale EE.LL. di Forza Italia, ha nominato la dottoressa Federica Falchetti responsabile nazionale del Turismo organizzato. Lo si legge in una nota. “La dottoressa Falchetti - ha affermato il senatore Mallegni - grazie alla sua esperienza e alla sua competenza, saprà dare un contributo preziosissimo in un settore, come quello del turismo organizzato, fondamentale per il nostro Paese. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, condizionato dall’emergenza pandemica, la sua visione strategica e la conoscenza concreta dei problemi del comparto turistico saranno determinanti per individuare soluzioni ad ampio raggio e di lunga durata". (Com)