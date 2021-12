Italia-Algeria: capo Polizia Giannini in visita ad Algeri, focus su cooperazione e temi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la visita del capo della Polizia Lamberto Giannini in Algeria, per discutere della cooperazione tra i due Paesi e di alcuni temi di comune interesse. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia ad Algeri sul suo profilo Twitter. Durante l’incontro è stato annunciato il rilancio della collaborazione bilaterale e la riattivazione del comitato misto tra le forze di polizia dei due Paesi. Secondo l’agenzia di stampa algerina “Aps”, la visita è iniziata con una sessione di lavoro presieduta dal direttore generale della Sicurezza nazionale (Dgsn) Farid Bencheikh e dall’omologo italiano, durante la quale le due parti “hanno esaminato le modalità e i mezzi per consolidare la cooperazione tra le forze di polizia, come la formazione, lo scambio di informazioni e competenze e il sostegno di fronte a questioni di interesse comune”. La delegazione italiana si è poi recata alla Scuola superiore di Polizia, Ali Tounsi, dove sono state presentate le diverse missioni delle unità operative algerine.(Ala)