+Natale: Gualtieri, ordinanza per mascherine all'aperto, per zone esposte ad assembramenti+

22 luglio 2021

- L'ordinanza sindacale che prevederà l'obbligo di indossare la mascherina anti contagio anche all'aperto "la stiamo per firmare. Ho appena partecipato al comitato per l'ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si vaccinino, ma anche che si rafforzi l'uso delle mascherine all'aperto nei luoghi affollati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato dal TgR. "Quindi disponiamo l'obbligo di mascherina in tutte le zone già individuate dalla questura - ha spiegato il sindaco - e in cui ci sono già delle misure di contingentamento, ma anche in tutte le zone in cui ci sia affollamento e non si riesca a garantire il distanziamento. Chiediamo a tutti - ha concluso - di aiutarci a proteggere la loro salute e quella degli altri, indossando la mascherina all'aperto". Per ora l'ordinanza riguarderà quindi le aree del centro già sorvegliate dalle forze dell'ordine, tuttavia il sindaco ha anche precisato che non è escluso che possa essere estesa ad altre aree della città in relazione a nuove esigenze di contrasto alla pandemia. (Rer)