- Via libera definitivo da parte dell'Aula della Camera con 303 sì, 28 no ed un astenuto al decreto recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di Pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il testo, già approvato dal Senato, diventa pertanto legge. (Rin)