Lobby: Baldino (M5s), fatto grande lavoro per testo largamente condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dotare il nostro Paese di regole chiare e certe sulla rappresentanza di interessi è un obiettivo che dobbiamo portare a termine, soprattutto in vista delle imminenti risorse del Pnrr che dovranno essere spese al meglio. La legge sulla disciplina per la rappresentanza d’interessi, fortemente promossa dal Movimento cinque stelle e in particolare dal collega Francesco Silvestri, primo firmatario della proposta del M5s confluita nel testo unico, dopo un lungo lavoro in commissione Affari Costituzionali, sta per arrivare in Aula per la discussione generale". Lo afferma la deputata del Movimento cinque stelle Vittoria Baldino, relatrice del provvedimento. "Siamo giunti all’ultimo miglio per colmare quel vuoto normativo sottolineato più volte dalla Commissione europea - aggiunge in una nota - e che nel nostro Paese persiste da troppo tempo. Abbiamo fatto un lavoro di sintesi molto importante nella consapevolezza di dover mettere d’accordo forze politiche che partivano da obiettivi e presupposti molto diversi. Da relatrice ho esaminato ogni emendamento nell’ottica del maggiore coinvolgimento possibile di tutte le sensibilità in campo, pur senza snaturare la legge. Prendiamo atto che persistono ancora delle divergenze e lavoreremo per colmarle". L'esponente pentastellata conclude: "Ora abbiamo l’opportunità di approvare un provvedimento che la categoria stessa aspetta da anni, e fare in modo che nel nostro Paese i processi d’interazione tra lobbisti e politica siano trasparenti e realmente inclusivi, per consentire a tutti i portatori d’interessi di accedere alle stesse informazioni e di interagire alle stesse condizioni con i decisori pubblici". (Com)