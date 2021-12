Covid: Ianaro (M5s), vaccini e green pass strategia vincente ma ora sospendere brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro Paese, l’effetto combinato dell’alto tasso di vaccinazione e delle misure di contenimento, a partire dall’introduzione dell’obbligo del Green pass, segnano al momento una tangibile differenza con i dati registrati oltre frontiera nelle ultime settimane. Ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia". Lo ha affermato Angela Ianaro, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto legge Capienze. "Grazie ai vaccini - ha continuato la parlamentare - in questi undici mesi trascorsi dall’avvio della campagna vaccinale, secondo uno studio condotto dall’Oms Europa sono stati evitati in Italia 35 mila decessi. Prendendo in considerazione i dati provenienti da 33 Paesi europei, si stima che la vaccinazione sia riuscita a scongiurare il 51 per cento delle morti attese nella regione tra i soggetti di età superiore ai 60 anni. Per questo dobbiamo proseguire con la strategia adottata sinora". L'esponente del M5s ha aggiunto: "Ora dobbiamo continuare a compiere azioni efficaci e quanto mai rapide per rafforzare la rete integrata per la sorveglianza epidemiologica e il sequenziamento dei ceppi virali circolanti. Al contempo è essenziale anche sancire il principio del ‘vaccino bene comune’ perché senza la creazione di un contesto favorevole alla produzione locale nei Paesi più svantaggiati, fornendo assistenza operativa e operando il trasferimento di know-how e tecnologie, non conseguiremo l’obiettivo dell’accesso equo e universale ai vaccini. Senza la sospensione temporanea dei brevetti - ha concluso Ianaro - il mondo continuerà a procedere a velocità diverse nella campagna di immunizzazione e il risultato, che oggi possiamo toccare con mano, sarà la comparsa di nuove e forse più temibili varianti". (Rin)