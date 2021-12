Messico: sondaggio "Financiero", Lopez Obrador al 66 per cento dei consensi dopo tre anni di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gradimento del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, è arrivato a novembre al 66 per cento, il livello più alto dopo il 68 per cento di aprile 2020. È quanto emerge dal sondaggio commissionato dal quotidiano "El Financiero". L'operato del capo dello Stato è salito di sei punti percentuali su ottobre, mentre la disapprovazione è calata in un mese dal 38 al 31 per cento. Buona parte del successo, scrive il quotidiano, è legata al buon esito delle trasferte compiute nel Stati Uniti: il 63 per cento degli intervistati ha infatti gradito l'intervento che "Amlo" ha effettuato al Consiglio di sicurezza delle nazioni Unite, inaugurando il mese di presidenza del Messico. Per il 58 per cento del campione, Lopez Obrador si è comportato bene anche nel corso del successivo trilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. (segue) (Mec)