Imprese: da Intesa Sanpaolo, Cdp e Banco Bpm 90 milioni con garanzia Sace per lo sviluppo dei progetti sostenibili di Inalpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere più efficiente la filiera lattiero casearia attraverso lo sviluppo del Piano Industriale di Inalpi 2021-2025: questo l’obiettivo dell’operazione da 90 milioni di euro complessivi sostenuta grazie alle risorse di Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Banco Bpm e con garanzia Sace. L’iniziativa - riferisce una nota - è stata presentata oggi pubblicamente presso la Società Agricola Fusta di Fossano, conferitore della filiera Inalpi. All’incontro hanno partecipato oltre ai rappresentanti del pool di istituti finanziari coinvolti e di Sace, anche Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte; Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte; Raffaele Tortalla, presidente Compral Latte e Bartolomeo Bovetti, direttore Compral. Nel dettaglio, l’operazione si compone di due finanziamenti a medio lungo termine: il primo per complessivi 49,2 milioni di euro a sostegno di nuovi investimenti previsti nel Piano Industriale 2021-2025 della società e correlati alla realizzazione di nuovi impianti; il secondo pari a 40,4 milioni di euro sarà destinato al parziale rifinanziamento del debito finanziario della società e a nuovi investimenti per la crescita di Inalpi in Italia. Inoltre, l’operazione prevede anche una facility green garantita da Sace nell’ambito della nuova operatività prevista dal Dl Semplificazioni prevista dal Green New Deal Europeo. Gli effetti dell’operazione si tradurranno infatti nel raddoppio della raccolta della materia prima, nella crescita del numero di soggetti aderenti alla filiera e in un conseguente impulso dell’economia del territorio e della Regione. (segue) (Com)