Imprese: da Intesa Sanpaolo, Cdp e Banco Bpm 90 milioni con garanzia Sace per lo sviluppo dei progetti sostenibili di Inalpi (3)

- “E’ questo il momento di osare, di ricordare che essere imprenditori vuol dire assumersi responsabilità che contribuiscano alla creazione del futuro della propria terra”, spiega Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi S.p.A.. “Ma è anche tempo di comprendere l’importanza di come questo domani lo si debba costruire insieme, creando rete, collaborazione, consapevoli che da soli non si va lontano e che le radici della crescita di un popolo risiedono nella consapevolezza e capacità di saper fare squadra, condividendo obbiettivi e valori”. “Progetti di questo tipo si realizzano con imprenditori che hanno capacità di visione e coraggio, in special modo dopo forti periodi di crisi” – dichiara Elena Chiorino – assessore al Lavoro della Regione Piemonte, che prosegue “fare progettualità vuol dire sollecitare un effetto leva sulla filiera che può diventare strutturale nel tempo e far crescere il territorio. Una cosa è certa dobbiamo quindi ringraziare Inalpi per il suo progetto e per il suo grande coraggio”. “La missione di Sace è da sempre di supportare i piani di crescita delle imprese italiane – dichiara Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di Sace – L’operazione con Inalpi, leader del settore lattiero-caseario con cui abbiamo negli anni costruito un rapporto di fiducia e di successi, conferma il nostro impegno al fianco di questa filiera. Siamo, quindi, orgogliosi di sostenere i progetti green in linea con il crescente impegno di Sace in favore di progetti votati allo sviluppo sostenibile e ambientale del Paese”. (segue) (Com)