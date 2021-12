Italia-Romania: a Roma celebrazioni della Festa nazionale romena 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa nazionale della Romania, festeggiata il primo dicembre, è stata celebrata quest'anno a Roma con un concerto straordinario dell'Orchestra della Facoltà di Musica e Teatro dell'Università di Ovest di Timisoara diretta da Sebastian Felea, con la partecipazione del noto violinista romeno Alexandru Tomescu. L'evento ha avuto luogo il 30 novembre 2021 presso l'Auditorium Parco della Musica, alla presenza di alti rappresentanti del governo italiano, che hanno trasmesso con la loro partecipazione l'importanza conferita dall'esecutivo di Roma alle relazioni italo-romene. Lo riferisce l'ambasciata di Romania in Italia tramite un comunicato stampa. All'evento hanno partecipato oltre 600 persone, tra cui il vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, rappresentanti del Parlamento, del governo e della presidenza della Repubblica Italiana, membri del corpo diplomatico e del mondo accademico, imprenditori, giornalisti e rappresentanti della comunità romena in Italia. L'ambasciatore George Bologan ha presentato, in un messaggio carico di significato simbolico, il bilancio del suo mandato a Roma, ringraziando tutti i partner italiani per l'eccellente collaborazione negli ultimi cinque anni e per l'impegno a rafforzare ulteriormente il rapporto bilaterale romeno-italiano. Le lezioni imparate durante la pandemia ci hanno dimostrato l'importanza della solidarietà europea e della diplomazia per poter costruire una società resiliente, capace di adattarsi alle sfide attuali e di guardare con fiducia e coraggio verso quelle future. (segue) (Com)