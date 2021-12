Italia-Romania: a Roma celebrazioni della Festa nazionale romena 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritenendosi "un ambasciatore europeo presso uno stato europeo", Bologan ha evidenziato "il ruolo della cultura nel consolidamento della conoscenza e della solidarietà, quella solidarietà che durante la pandemia è diventata un progetto politico", ricordando allo stesso tempo l'importanza di lavorare insieme, come una squadra, all'interno dell'Unione Europea e della Nato. Rivolgendosi alla comunità romena, l'ambasciatore Bologan ha dichiarato che „la storia, energia generatrice di un popolo, non è solo una serie di biografie, ma è soprattutto una serie di fatti, e i fatti che hanno determinato la storia della Romania si sono ispirati ai valori, alle idee e ai progetti che hanno portato all'affermazione del popolo romeno" e alla sua integrazione nello spazio euro-atlantico. "Ho la soddisfazione di aver organizzato, in occasione della Festa Nazionale della Romania a Roma, un concerto straordinario con gli studenti dell'Università di Ovest – ha sottolineato l'ambasciatore di Romania – perché Timisoara sarà capitale culturale europea. La scelta è stata basata su altri due motivi: coloro che hanno deciso il destino della nazione l'hanno fatto pensando al suo futuro e alle prossime generazioni; inoltre, perché a dicembre 1989 giovani come loro si sono sacrificati per farci sentire il gusto della libertà e grazie a loro molti sono riusciti a costruirsi un futuro. Di fronte agli esempi negativi, dobbiamo sostenere e incoraggiare i veri talenti, dare ai giovani lo spazio necessario per affermarsi e avere fiducia". (segue) (Com)