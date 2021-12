Italia-Romania: a Roma celebrazioni della Festa nazionale romena 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In rappresentanza del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il sottosegretario Della Vedova ha trasmesso l'apprezzamento per l'intensa attività diplomatica dell'ambasciatore Bologan e per il suo contributo al rafforzamento dell'amicizia romeno-italiana, basata su forti legami politici, economici, storici, culturali e sociali. "La partecipazione della comunità romena in Italia e della comunità imprenditoriale italiana in Romania allo sviluppo socio-economico dei due Paesi è il segno più tangibile dell'unicità delle relazioni bilaterali" che ci legano e continuano a evolversi, nello spirito dei valori comuni e del progetto di rendere l'Unione Europea più coesa e più resiliente, capace di essere all'altezza delle attuali sfide globali. Il programma del concerto ha incluso musiche di: Marțian Negrea, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Dimitrescu, Bela Bartók, Tiberiu Brediceanu e Paul Constantinescu. In chiusura, l'orchestra ha offerto un regalo musicale per segnare la fine del mandato in Italia dell'ambasciatore George Bologan, interpretando il brano "Arrivederci Roma/La revedere, Roma". L'evento è stato organizzato dall'ambasciata di Romania in Italia, in collaborazione con l'Accademia di Romania in Roma e con il sostegno del Consiglio distrettuale Timis, essendo un'opportunità per promuovere i giovani talenti dell'Orchestra della Facoltà di Musica e Teatro dell'Università di Ovest di Timisoara, nonché il progetto "Timisoara – Capitale Culturale Europea 2023". (Com)